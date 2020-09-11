Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 23 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 435 заболевших COVID-19 - это на 64 человека больше, чем день назад 22 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 230 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 631 жителя. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 10 человек.

Далее следует Ленинский район (2 479 заболевших, за прошедшие сутки - на восемь человек больше), Канавинский (1 964, плюс девять заболевших), Советский (1 801, на семерых заболевших больше), Московский (1 627, еще шестеро заболевших), Сормовский (1604, заболело еще восемь человек), Нижегородский (1 268, рост на шестерых заболевших) и Приокский (1 061, за сутки инфекция подтвердилась у 10 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 724, за прошедшие сутки — 11 новых случаев заболевания), Павловский район (1 505, зарегистрировано четыре новых случая), Борский (1 097, еще 17 новых случая заболевания), Богородский (805, ни одного нового случая заболевания), Кстовский (734, зарегистрировано 15 заболевших), Кулебакский (617, еще четыре новых случаев заболевания), Городецкий (569, за сутки инфекция подтвердилась у 11 жителей), Семеновский (547, ни одного нового случая), Арзамас (411, ни одного нового случая), Володарский (540, один заболевший) и Дивеевский (440, еще один новый случай заболевания) районы.

Между тем, в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".