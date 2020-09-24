Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 84 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 84 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 24 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 519 заболевших COVID-19 - это на 84 человека больше, чем день назад 23 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 390. человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 651 жителя. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 20 человек.

Далее следует Ленинский район (2 486 заболевших, за прошедшие сутки - на семь человек больше), Канавинский (1 972, плюс восемь заболевших), Советский (1 815, на 14 заболевших больше), Московский (1 637, еще 10 заболевших), Сормовский (1 612, заболело еще восемь человек), Нижегородский (1 272, рост на четырех заболевших) и Приокский (1 074, за сутки инфекция подтвердилась у 13 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 731, за прошедшие сутки — семь новых случаев заболевания), Павловский район (1 506, зарегистрирован один новый случай), Борский (1 100, еще три новых случая заболевания), Богородский (812, семь новых случаев заболевания), Кстовский (735, зарегистрирован один заболевший), Кулебакский (617, за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания), Городецкий (582, за сутки инфекция подтвердилась у 13 жителей), Семеновский (547, ни одного нового случая), Володарский (540, ни одного заболевшего), Арзамас (447, шестеро заболевших), и Дивеевский (435, ни одного нового случая) районы.

Между тем, в 33 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".