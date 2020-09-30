Ремонтом ливневки на Алексеевской займется ранее не допущенная до торгов компания Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтом ливневки на ул. Алексеевской в Нижнем Новгороде займется ООО "Нижегородстройпроект ". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания победила в повторном конкурсе по выбору подрядчика, предложив за свою работу стоимость в 39,4 млн рублей.

Результаты первого конкурса были отменены региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.

Тогда подрядчиком было выбрано ООО "КМК-строй инжиниринг", являвшееся единственным участником конкурса. Компания была готова провести работы за 39,7 млн рублей.

Однако, ООО "Нижегородстройпроект" обратилось в УФАС с жалобой, что компанию противозаконно не допустили до участия в конкурсе.

Выяснилось, что при подготовке к подаче заявки "Нижегородстройпроект" получил банковскую гарантию от ПАО "Московский кредитный банк". Но при подаче заявки Единая информационная система не передала данные на электронную площадку, в связи с чем заявка была отклонена.

Напомним, по документации, контракт необходимо выполнить до 30 июня 2021 года.

Работы включают ремонт 28 смотровых и одного дождеприемного колодцев, а также бестраншейную замену труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника).

Ранее Нижнему Новгороду не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу". В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание приходится тратить бюджетные средства. Так в 2020 году на прочистку и ремонт ливневой канализации в Нижнем Новгороде планируется направить почти 65 млн рублей.

Напомним также, что 8 мая этого года после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.