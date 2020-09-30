Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ Общество

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ по состоянию на 1 октября. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram.

Ситуация по COVID-19

Сейчас карантин по коронавирусу действует в 49 классах 32 школ. По состоянию на 30 сентября были закрыты 47 классов в 31 школе, на 29 сентября на карантине находились 73 класса в 37 школах, на 28 сентября - 58 классов в 40 школах.

На данный момент, также как в предыдущие дни, закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня; Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Городецкого и Вачского районов.

Плюс закрыты 2 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. По состоянию на 30 сентября были закрыты 3 группы в 3 учреждениях, 29 сентября были закрыты 4 группы в 4 учреждениях. Одна группа в вузе по-прежнему остается на карантине.



В детсадах, по состоянию на 1 октября, на карантине по коронавирусу находятся 29 групп в 26 детских садах. Ранее было 26 групп в 30 детских садах.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Бор, Дзержинск; также в списке Шатковский, Гагинский, Кстовский, Арзамаский, Сосновский, Богородский, Лукояновский и Семеновский районы. Плюс за сутки добавились Урень и Саров.

Ситуация по ОРВИ

Сейчас на карантине 120 классов в 35 школах, из них 97 это Нижний Новгород. Плюс три школы закрыты полностью (школа в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, а также две школы в Вознесенском и Кстовском районах).

По данным на 30 сентября на карантине были 168 классов в 44 школах. По данным на 18 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ были полностью закрыты 5 школ. Плюс был закрыт 261 класс в 71 школе.