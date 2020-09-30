Последние новости рубрики Общество
02 октября 2020 09:49  [51] "Модельные библиотеки, открытые в рамках нацпроекта "Культура", пользуются большой популярностью", - Глеб Никитин
02 октября 2020 09:33  [83] Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ
02 октября 2020 09:02  [68] "ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска и Кстова 10 тысяч уведомлений о долгах
02 октября 2020 09:00  [83] "Цель профобразования - подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - Глеб Никитин
01 октября 2020 19:46  [1875] Нижний сегодня: главные события дня
01 октября 2020 19:28  [252] Нижегородские предприятия увеличили выпуск медицинских изделий на 37%
01 октября 2020 18:47  [348] Нижегородские власти намерены вместе с дольщиками контролировать строительство ЖК "Новинки Smart City"
01 октября 2020 18:17  [322] Нижегородец нашел ружье и сдал его в полицию за вознаграждение
01 октября 2020 17:48  [243] Более тысячи мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках Декады пожилых людей
01 октября 2020 17:38  [480] Реставрация ограды началась в нижегородском парке "Швейцария"
Общество

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ

02 октября 2020 09:33  [83] Общество

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ по состоянию на 1 октября. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram.

Ситуация по COVID-19

Сейчас карантин по коронавирусу действует в 49 классах 32 школ. По состоянию на 30 сентября были закрыты 47 классов в 31 школе, на 29 сентября на карантине находились 73 класса в 37 школах, на 28 сентября - 58 классов в 40 школах.

На данный момент, также как в предыдущие дни, закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня; Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Городецкого и Вачского районов.

Плюс закрыты 2 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. По состоянию на 30 сентября были закрыты 3 группы в 3 учреждениях, 29 сентября были закрыты 4 группы в 4 учреждениях. Одна группа в вузе по-прежнему остается на карантине.

В детсадах, по состоянию на 1 октября, на карантине по коронавирусу находятся 29 групп в 26 детских садах. Ранее было 26 групп в 30 детских садах.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Бор, Дзержинск; также в списке Шатковский, Гагинский, Кстовский, Арзамаский, Сосновский, Богородский, Лукояновский и Семеновский районы. Плюс за сутки добавились Урень и Саров.

Ситуация по ОРВИ

Сейчас на карантине 120 классов в 35 школах, из них 97 это Нижний Новгород. Плюс три школы закрыты полностью (школа в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, а также две школы в Вознесенском и Кстовском районах).

По данным на 30 сентября на карантине были 168 классов в 44 школах. По данным на 18 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ были полностью закрыты 5 школ. Плюс был закрыт 261 класс в 71 школе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph