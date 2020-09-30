Глеб Никитин рассказал о перспективах использования QR-кода для выхода на улицу

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который сегодня внес в указ о режиме повышенной готовности ряд изменений, рассказал о перспективах возвращения QR-кода, который жители региона использовали весной для выхода на улицу.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области сегодня введен режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.
Для сотрудников предприятий и офисов начинают действовать новые правила труда.
Подписчики страницы Instagram Глеба Никитина поинтересовались у губернатора, будут ли сейчас применяться QR-коды для выхода на улицу.
"Таких планов нет", - ответил губернатор.
Напомним, что механизм контроля за соблюдением режима полной самоизоляции действовал в Нижегородской области со 2 апреля до 12 июня.
Напомним также, что сейчас в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима во избежание полной самоизоляции.
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