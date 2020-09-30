Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2020 19:11  [316] Нижний сегодня: главные события дня
08 октября 2020 18:21  [218] Около 25 млн рублей направлено на создание отделения реабилитации в больнице им.Семашко
08 октября 2020 18:02  [187] Юные нижегородцы смогут выступить на фестивале кадрили в дистанционном формате
08 октября 2020 16:46  [338] Очередную партию мяса с бактериями обнаружили в Нижегородской области
08 октября 2020 16:39  [251] Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧС
08 октября 2020 16:23  [241] Ясельный пристрой к детскому саду открылся в Сормовском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:12  [511] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:01  [236] Два участка дороги сделали в Гагинском районе
08 октября 2020 15:40  [211] Две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки"
08 октября 2020 15:22  [1040] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
Общество

Глеб Никитин рассказал о перспективах использования QR-кода для выхода на улицу

08 октября 2020 13:25  [504] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который сегодня внес в указ о режиме повышенной готовности ряд изменений, рассказал о перспективах возвращения QR-кода, который жители региона использовали весной для выхода на улицу.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области сегодня введен режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.

Для сотрудников предприятий и офисов начинают действовать новые правила труда.

Подписчики страницы Instagram Глеба Никитина поинтересовались у губернатора, будут ли сейчас применяться QR-коды для выхода на улицу.

"Таких планов нет", - ответил губернатор.

Напомним, что механизм контроля за соблюдением режима полной самоизоляции действовал в Нижегородской области со 2 апреля до 12 июня.

Напомним также, что сейчас в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима во избежание полной самоизоляции.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph