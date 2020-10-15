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Происшествия

Родные погибших после массового убийства на Бору получат матпомощь

15 октября 2020 16:45  [77] Происшествия

Фото: из соцсети Instagram, Давид Мелик-Гусейнов

Родные погибших после массового убийства на Бору получат матпомощь. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, близким родственникам погибших в результате ЧП выплатят по 200 тысяч рублей. Пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

По версии следствия, 12 октября в п.Большеорловское на Бору 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения). Еще трое были ранены, в том числе его бабушка 1957 года рождения; а также женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. 

После совершенного преступления молодой человек скрылся с места преступления. Утром 13 октября его тело было обнаружено около этой деревни.

Следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, а также допрашивают свидетелей, изучают личность и связи погибшего.

Уже возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Кроме того, Госдума рассмотрит вопрос повышения возраста для приобретения оружия после этого массового убийства на Бору.

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