Исторические ступени восстановят на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде при реставрации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подлинные исторические ступени восстановят на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде при реставрации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Ступени датируются 1940-ми годами, они были обнаружены во время исследования объекта и их планируется разместить на верхних пролетах с восточной стороны.

"Ступени должны стать своеобразным музеем исторического покрытия лестницы", - написал губернатор.

После реставрации лестница сохранит свои цвета, но они станут мягче и приближеннее к историческим. То есть, основной цвет останется терракотовым, а барельефы, детали и накрывочные панели пролетов – светло-серыми.

Отдельное внимание Глеб Никитин обратил состоянию лестницы. Во время работы подрядчик заменит несущие конструкции верхней смотровой площадки и наиболее поврежденные ступени лестницы. Предполагается ремонт ограждающих конструкций и частичная замена металлических элементов лестницы.

При этом планируется использование буронабивных свай и ремонт каменной кладки с помощью инъектирования специальными составами.

Кроме того, на лестнице появится новое наружное освещение, которое будет иметь несколько режимов.

Напомним, первоочередные противоаварийные работы на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде будут проведены за 66,6 млн рублей. В начале октября управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт на выполнение работ с государственным предприятием Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО "ДиРОН"). Выполнить их подрядчик должен до 18 декабря.

Напомним также, в сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично обрушилась. На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.