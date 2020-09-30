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Общество

Противоаварийные работы на Чкаловской лестнице проведут за 66,6 млн рублей

09 октября 2020 13:41  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первоочередные противоаварийные работы на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде будут проведены за 66,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В начале октября Управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт на выполнение работ с Государственным предприятием Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО "ДиРОН").

Закупка проходила с единственным поставщиком за счет средств федерального бюджета.

Планируется, что подрядчик проведет восстановительные работы на объекте культурного наследия, организует систему водоотведения и установит архитектурно-художественное освещение.

Сделать это он должен в срок до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде реконструируют к 2021 году.

Напомним, архитектурное сооружение передали в региональную собственность в апреле этого года. Но переговоры о передаче лестницы велись еще в январе.

Ранее в городской администрации сообщали, что средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете отсутствуют.

В сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично обрушилась. На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.

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