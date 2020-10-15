Уголовное дело из-за борского стрелка завели также на инспектора по делам несовершеннолетних Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 по Ленинскому району Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в марте 2019 года сотрудница этого отдела, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий несовершеннолетнего ученика, грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона.

В частности, при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Даниила Монахова признаков преступления, приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, ранее было возбуждено еще одно дело. Врач частной клиники, выдавший разрешение на оружие Даниилу Монахову, подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Медицинский работник выписал справку, на основе которой подразделение Росгвардии выдало молодому человеку лицензию на приобретение охотничьего оружия, а в дальнейшем на его хранение и ношение.

Теперь врач арестован до 12 декабря 2020 года включительно.

Напомним, 12 октября в п.Большеорловское 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое ранены, в том числе его бабушка (1957 года рождения; женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения).

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Помимо этого, в феврале 2019 года работники школы, в которой обучался Данил Монахов, замечали негативное содержание его страницы в соцсети, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. Также установлено, что юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование всех возбужденным уголовным делам продолжается.