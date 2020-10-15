Районы-аутсайдеры выявлены в ходе проверок магазинов, кафе и ресторанов в районах Нижегородской области Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Сотрудники Минпрома проверили магазины, рынки, кафе и рестораны в районах Нижегородской области. Рейды связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 октября 2020 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, проверки в организациях торговли и общепита усилены по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он добавил, что больше всего объектов проверили в городских округах Семеновский, Выкса, Шахунья, а также в Лысковском и Варнавинском районах.

"К сожалению, есть и районы-аутсайдеры. Называть их пока не буду, работу с ними мы проводим, но могу сказать, что результаты мониторинга там на порядок ниже. Рассчитываем, что в ближайшее время и они усилят работу по проверке соблюдения мер безопасности, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции", - сказал Максим Черкасов.

В этот раз сотрудники проверили 32 организации торговли и общепита. Было зафиксировано всего 2 нарушения масочного режима в магазинах. Составлены протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц. Все протоколы переданы в суд.

В состав проверяющих входят сотрудники администрации, представители Роспотребнадзора и ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, Глеб Никитин 20 октября внес очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Изменения касаются требований к работе организаций общественного питания. Кафе и рестораны теперь работают только на вынос с 00:00 до 06:00. Посетителей в это время в кафе и ресторанах быть не должно.

Кроме того, согласно другим введённым ограничениям, теперь необходимо не просто использовать это средство индивидуальной защиты, а защищать ими органы дыхания.

"В случае, когда маска не защищает органы дыхания, это может представлять серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не знает об этом, он может многих заразить", - прокомментировал данную меру Глеб Никитин.

Также в Нижегородской области был усилен контроль в вопросе соблюдения масочного режима в магазинах, торговых сетях и транспорте.