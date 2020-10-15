Воскресенская ЦРБ получит новое медоборудование Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Воскресенская центральная районная больница в 2020 году получит медицинское оборудование на сумму около 2 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее в больницу поступили дефибриллятор, электрокардиограф, портативный переносной аппарат УЗИ, тонометр, портативный УЗИ-аппарат для детского отделения. Еще привезут рециркуляторы и другое оборудование.

Помимо средств на дооснащение, в рамках нацпроекта Воскресенской ЦРБ было выделено 125 тысяч рублей на закупку оргтехники – компьютеров и принтеров. Еще более 1 млн рублей поступило в медучреждение на закупку мебели, инфомата, электронного табло, а также на обустройство игровой зоны для детей и колясочной.

"Реализация национального проекта позволяет усилить как крупные медицинские центры, так и центральные районные больницы. Жители не должны для проведения обследования каждый раз ездить за пределы своего района. Особенно это важно для семей с детьми", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщал ранее губернатор, до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должно поступить 143 единицы нового высокотехнологичного оборудования по нацпроекту.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов.

Ранее сообщалось, что Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование на сумму более 13 млн рублей, Лысковская ЦРБ - на сумму около 16 млн рублей, Уренская ЦРБ - на 49 млн рублей, Городецкая ЦРБ – на 69 млн рублей. Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 млн рублей.