Уголовное дело завели также на экс-замначальника отдела полиции из-за борского стрелка Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело завели на бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 (Ленинский район) УМВД России по Нижнему Новгороду по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в марте 2019 года полицейский утвердил незаконное постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Даниила Монахова. Добавим, что на инспектора уголовное дело также уже завели - по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

При этом в материалах проверки, по мнению следователей, имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Даниила Монахова признаков преступления по ст. 105 УК РФ (убийство). Необходимо было передать дело следователями СК РФ.

Следователи полагают, что сотрудник полиции должным образом не исполнил свои обязанности и не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате, профилактические меры по отношению к школьнику приняты не были.

По информации ГУ МВД в отношении фигуранта уголовного дела проводится служебная проверка. Он по-прежнему является действующим сотрудником полиции.

Кроме того, ранее было возбуждено еще одно дело. Врач частной клиники, выдавший разрешение на оружие Даниилу Монахову, подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Медицинский работник выписал справку, на основе которой подразделение Росгвардии выдало молодому человеку лицензию на приобретение охотничьего оружия, а в дальнейшем на его хранение и ношение.

Теперь врач арестован до 12 декабря 2020 года включительно.

Напомним, 12 октября в п.Большеорловское 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое ранены, в том числе его бабушка (1957 года рождения; женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения).

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Рядом с телом были два охотничьих ружья.