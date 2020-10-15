Глеб Никитин разъяснил предполагаемый переход на дистанционку в школах после каникул Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что правительство региона рассматривает разные сценарии обучения школьников после выхода с каникул. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram в ответ на вопрос нижегородки.

Ее интересовало, есть ли вероятности перехода школьников на дистанционное обучение в ноябре.

"Конечно, рассматриваются разные сценарии, но приоритет - очному обучению в школе", - сказал Глеб Никитин.

Отметим, что мнение о переходе на дистанционку не единогласно отрицательное. Некоторые нижегородцы считают правильным изоляцию детей из-за эпидемиологической ситуации.

"Родители могут принять решение и перевести ребенка на дистанционное обучение", - напомнил губернатор.

Ранее об этом говорил министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Он пояснил, что нижегородские школьники по желанию родителей могут заниматься дистанционно в рамках семейного обучения. Помощниками при такой форме являются цифровые платформы, которые существуют в школах, и федеральные цифровые платформы.

Напомним, что школьников Нижегородской области до 5 ноября отправили на преждевременные каникулы, а учреждения дополнительного образования перевели в дистанционный формат. Правительство Нижегородской области также рекомендовало вузам и колледжам перейти на дистанционку в ближайшее время.

Добавим, что весной, во время активного распространения коронавируса, школьники также были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых они перешли на домашнее обучение. Дети вернулись в школы только 1 сентября.