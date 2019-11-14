Волонтеры вновь объявили сбор на поиск пропавшей полтора года назад Маши Ложкаревой Общество

Маша Ложкарева Фото: ПСО Волонтер

Нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски пропавшей более года назад в Кстове 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

Новый сбор на поиск девочки назначен на 17 ноября. Волонтеры собираются в 09:00 около озера в Кстовском районе (координаты места сбора: 56.050354, 44.369018).

Поисковики сообщают, что нуждаются в добровольцах, которые владеют машинами и металлоискателями и средствами навигации.

Желающих присоединится к поискам Маши, волонтеры просят позвонить инфоргу Наталье (Астра) 8-920-006-02-29.

В предыдущий раз волонтеры объявляли сбор на поиск девочки в начале ноября, а до этого — в июле по просьбе Следственного комитета РФ.

Напомним, что после пропажи девочки ее поиск не прекращался. В этом было задействовано более 400 человек.

Ранее сообщалось, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Как пояснили в Следственном комитете, уголовное дело по такой статье в данном случае возбуждается для того, чтобы ускорить процесс поиска и задействовать большее количество правоохранителей.

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта: на дне резервуаров станции накидан металлолом. При этом доступ к резервуарам свободный. Волонтеры обратились к властям с просьбой закрыть вход в станцию.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.

Для того, чтобы поиск продвигался быстрее и эффективнее, волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска пропавшей девочки.