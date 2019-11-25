"Когда нам будет что сказать об убийце Маши Ложкаревой — мы сделаем громкое заявление", - СУ СК Происшествия

Маша Ложкарева Фото: ПСО Волонтер

"Когда нам будет что сказать об убийце Маши Ложкаревой — мы сделаем громкое заявление", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном СУ СК РФ, комментируя появившуюся в сети информацию якобы об аресте предполагаемого убийцы пропавшей больше года назад в Нижегородской области несовершеннолетней девочки.

"Сейчас мы ничего сказать не можем и информацию о поимке предполагаемого убийцы мы не распространяли", - добавили в следственном комитете.

Напомним, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Как пояснили в Следственном комитете, уголовное дело по такой статье в данном случае возбуждается для того, чтобы ускорить процесс поиска и задействовать большее количество правоохранителей.

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта: на дне резервуаров станции накидан металлолом. При этом доступ к резервуарам свободный. Волонтеры обратились к властям с просьбой закрыть вход в станцию.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.

После пропажи девочки ее поиск не прекращался. В этом было задействовано более 400 человек. Периодически поиск терял интенсивность, но регулярно возобновлялся с особенными усилиями.

Волонтеры объявляли сбор на поиск девочки 17 ноября, в начале ноября, а до этого - в июле по просьбе Следственного комитета РФ. Тогда сообщалось, что следственный комитет РФ просит помощи в поиске. "Появились новые задачи. Это очень важно для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.