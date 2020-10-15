Нижний сегодня: главные события дня

Озвучены данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам
Еще 386 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 29 октября.
Вчера было зарегистрировано 377 новых случаев COVID-19.
Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 768 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 688 (вчера - 5 662).
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев сложил полномочия
Он ушел в отставку на основании личного заявления.
Депутаты регионального парламента поддержали соответствующее постановление. Отметим, что Евгений Лебедев останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.
Евгений Люлин избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области
За кандидатуру Евгения Люлина проголосовали 33 из 37 депутатов. Владислав Егоров (КПРФ) получил один голос, Владислав Атмахов (ЛДПР) – три голоса.
Напомним, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.
На данный момент он будет спикером регионального парламента до новых выборов в 2021 году.
"Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде
Ранее в ведомство обратился житель региона, который воспользовался услугами "Яндекс.Такси" и через сервис "народный контроль" выяснил, что автомобиль, который ему предоставили для перевозки, не имеет на это разрешения.
Таким образом, ООО "Яндекс.Такси" ввело потребителя в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке.
За данное нарушение компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. ООО "Яндекс. Такси" не согласилось с данным решением и пыталось оспорить его, но суд встал на сторону Роспотребнадзора.
Александр Галкин стал главой Балахнинского округа
Выборы проходили открытым голосованием. Глава округа вступает в полномочия с 30 октября этого года сроком на 5 лет.
Напомним, Александр Галкин приступил к обязанностям временно исполняющего полномочия главы МСУ Балахнинского муниципального района с 21 февраля этого года. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии.
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