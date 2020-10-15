Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучены данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам

Еще 386 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 29 октября.

Вчера было зарегистрировано 377 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 768 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 688 (вчера - 5 662).

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев сложил полномочия

Он ушел в отставку на основании личного заявления.

Депутаты регионального парламента поддержали соответствующее постановление. Отметим, что Евгений Лебедев останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.

Евгений Люлин избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области

За кандидатуру Евгения Люлина проголосовали 33 из 37 депутатов. Владислав Егоров (КПРФ) получил один голос, Владислав Атмахов (ЛДПР) – три голоса.

Напомним, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.

На данный момент он будет спикером регионального парламента до новых выборов в 2021 году.

"Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде

Ранее в ведомство обратился житель региона, который воспользовался услугами "Яндекс.Такси" и через сервис "народный контроль" выяснил, что автомобиль, который ему предоставили для перевозки, не имеет на это разрешения.

Таким образом, ООО "Яндекс.Такси" ввело потребителя в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке.

За данное нарушение компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. ООО "Яндекс. Такси" не согласилось с данным решением и пыталось оспорить его, но суд встал на сторону Роспотребнадзора.

Александр Галкин стал главой Балахнинского округа

Выборы проходили открытым голосованием. Глава округа вступает в полномочия с 30 октября этого года сроком на 5 лет.

Напомним, Александр Галкин приступил к обязанностям временно исполняющего полномочия главы МСУ Балахнинского муниципального района с 21 февраля этого года. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии.