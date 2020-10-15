Озвучены данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 386 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 29 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 377 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 768 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 688 (вчера - 5 662).

Коэффициент распространения инфекции составляет 1.01 (вчера - 1.06).

В настоящее время около 2,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 3,2 тысячи человек лечится в больницах, 58 человек находятся в обсерваторах.

При этом на 29 октября уже 34 482 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 442 человека, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 219 955 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 407,8 теста на 100 тысяч населения – это один из самых высоких показателей за время пандемии.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".