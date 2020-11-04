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Общество

Владельцу "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде направлено предостережение от УГО ОКН

05 ноября 2020 16:52  [48] Общество
Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцу "Шахматного дома" направлено предостережение от управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН НО). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Дело в том, что в июле текущего года собственник Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп". Позднее он сообщил, что уже заключил договор с "другой подрядной организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ для работы на объектах культурного наследия".

Согласно законодательству, собственник обязан предоставить реквизиты нового подрядчика, а также сообщить о сроках проведения работ по воссозданию объекта. Однако, этой информации у управления госохраны нет до сих пор.

Соответственно, разрешение на воссоздание "Шахматного дома" в настоящее время не выдано, а значит вести какие-либо работы запрещено.

В управлении добавили, что ценные элементы интерьера перемещены Ваганом Багдасаряном "на ответственное хранение с производственно-складских помещений ООО "РегионРесурсГрупп" по месту нахождения объекта".

Ранее сообщалось, что разрешение на проведение работ на объекте было выдано до 29 августа 2020 года.

Напомним, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2019 года нижегородские градозащитники выразили опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". В УГО ОКН тогда заверяли, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. При этом, после начала работ здание выглядит так: 

Фото: Анна Давыдова

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