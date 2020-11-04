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Происшествия

Пьяный водитель протащил полицейского по дороге на Бору, за что пойдет под суд

06 ноября 2020 14:26  [68] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Пьяный водитель протащил полицейского по дороге, за что пойдет под суд. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 ноября 2020 года, в Борском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего молодого человека по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в августе этого года вечером в с. Кантаурово на Бору сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ, который они преследовали от Городца.

Сотрудник полиции подошел к машине, водитель которой был нетрезв. Удерживая руль через открытое окно водительской двери, полицейский попытался вытащить ключи из замка зажигания.

В это время молодой человек резко нажал на педаль газа, таким образом протащив сотрудника полиции по земле около 15 метров. После того, как автомобиль удалось остановить, водитель оскорбил полицейских.

В ходе предварительного расследования также установлено, что в 2017 году обвиняемый уже был признан виновным по административному делу за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей. Штраф он не оплатил и был лишен прав.

Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в прошлом году другой водитель-нарушитель из Нижегородской области протащил инспектора ДПС по асфальту. Не желая расписываться в протоколе, водитель взял документы и поехал. Сотрудник ДПС попытался остановить машину, но водитель протащил полицейского несколько метров по асфальту и скрылся с места происшествия.

Напомним также, что житель Сергача был приговорен к семи годам за нанесение вреда здоровью сотруднику ГИБДД. Мужчина не остановился и протащил сотрудника ГИБДД по трассе около шести метров, переехав ему ноги колесом мотоцикла.

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