ИФНС в Автозаводском и Ленинском районах переходят на особый режим работы

Налоговая инспекция по Автозаводскому (ул. Ю. Фучика, д.6) и Ленинскому (ул. К. Комарова, д.2б) районам с 9 ноября переходят на особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.
Прием и обслуживание налогоплательщиков в данных инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России.
Аналогичный режим работы будет применен и к межрайонной ИФНС России №2 в Дзержинске (ул. Октябрьская, д.43).
Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Работа остальных налоговых инспекций будет продолжена в штатном режиме, за исключением тех, в которых ранее также были введены ограничения на прием налогоплательщиков.
Напомним, что ограничения коснулись ИФНС №4 в Выксе. Также из-за риска распространения коронавируса ФНС перестала принимать налогоплательщиков в операционном зале в здании налоговой службы в Сарове.
Ранее УФНС закрыло несколько отделений в Нижегородской области из-за сокращения рабочих мест. С 17 октября закрылись отделения еще в трех районах области.
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