Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
06 ноября 2020 18:28  [226] Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили перспективы развития института РАН
06 ноября 2020 17:55  [345] Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили программу Логос, разработанную РФЯЦ-ВНИИЭФ
06 ноября 2020 17:15  [156] ИФНС в Автозаводском и Ленинском районах переходят на особый режим работы
06 ноября 2020 16:53  [320] Прием заявок на нижегородский форум "Территория РИТМа" продлен до 8 ноября
06 ноября 2020 14:54  [483] АПЗ представил систему беспроводного управления сетями учёта энергоресурсов на всероссийском форуме
06 ноября 2020 12:45  [402] Автомобильные рециркуляторы начали производить в Нижегородской области для такси
06 ноября 2020 10:50  [360] Нижегородская областная фармация обжалует решение ФАС в Арбитражном суде
05 ноября 2020 18:38  [244] Нижегородские предприниматели смогут задать вопросы представителям власти
05 ноября 2020 16:39  [647] Нижегородцы представят продукцию на национальном конкурсе "Вкусы России"
05 ноября 2020 09:20  [408] Застройщик нарушил права дольщиков в Нижнем Новгороде
Бизнес

ИФНС в Автозаводском и Ленинском районах переходят на особый режим работы

06 ноября 2020 17:15  [156] Бизнес

Налоговая инспекция по Автозаводскому (ул. Ю. Фучика, д.6) и Ленинскому (ул. К. Комарова, д.2б) районам с 9 ноября переходят на особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Прием и обслуживание налогоплательщиков в данных инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России.

Аналогичный режим работы будет применен и к межрайонной ИФНС России №2 в Дзержинске (ул. Октябрьская, д.43).

Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Работа остальных налоговых инспекций будет продолжена в штатном режиме, за исключением тех, в которых ранее также были введены ограничения на прием налогоплательщиков.

Напомним, что ограничения коснулись ИФНС №4 в Выксе. Также из-за риска распространения коронавируса ФНС перестала принимать налогоплательщиков в операционном зале в здании налоговой службы в Сарове.

Ранее УФНС закрыло несколько отделений в Нижегородской области из-за сокращения рабочих мест. С 17 октября закрылись отделения еще в трех районах области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph