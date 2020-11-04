Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучена статистика по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области на 6 ноября

Еще 431 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 ноября. Вчера было зарегистрировано 442 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 44 010 человек.

Коронавирус за сутки подтвердился у 136 жителей Нижнего Новгорода

По данным на 6 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 792 заболевших COVID-19 - это на 136 человек больше, чем в четверг 5 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области,

Нижегородская ГИБДД предупреждает о возможном росте числа автоаварий

С 9 ноября ожидается резкое изменение погодных условий – осадки в виде дождя и понижение температуры. Это спровоцирует наледь на проезжей части дорог, что может привести к росту числа ДТП.

Скончался Михаил Жванецкий на 87 году жизни

Российский писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни. Ранее – в марте 2020 года, Михаил Жванецкий собирался приехать с концертной программой в Нижний Новгород, однако мероприятие отменили из-за болезни артиста.

Стало известно о завершении очередных этапов строительства развязки в Ольгино

Сейчас уже открыто движение из Нижнего Новгорода в Богородск и Арзамас. В направлении Богородска включен постоянно горящий разрешающий сигнал светофора. В направлении Арзамаса транспорт двигается по отдельно выделенной полосе под разрешающий сигнал светофора "стрелка". Рассматривается вариант увеличения времени разрешающего сигнала светофора для движения транспорта.

Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционное обучение. Так он прокомментировал сообщение в сети Instagram своей подписчицы-школьницы, которая считает, что очное обучение для старшеклассников – это неверное решение, поскольку дома готовится к экзаменам легче.