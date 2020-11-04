Коронавирус за сутки подтвердился у 136 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 136 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 6 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 792 заболевших COVID-19 - это на 136 человек больше, чем в четверг 5 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 43 579 человек.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 5 010 жителей, что на 48 человек больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 319, за прошедшие сутки на 14 человек больше), Советский (2 672, на 23 заболевших жителя больше), Канавинский (2 413, еще 23 заболевших), Московский (2 169, зарегистрировано 11 заболевших), Сормовский (2 067, заболели еще три человека), Нижегородский (1 592, еще пятеро заболевших) и Приокский (1 550, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у девятерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (4 160, за прошедшие сутки - 23 новых случая заболевания), далее следуют Борский (2 005, еще 84 новых случая заражения), Павловский район (1 930, за сутки – один заболевший), Богородский (1 078, выявлен один новый случай заболевания), Городецкий (893, новых случаев заболевания не зарегистрировано), Кстовский (877, подтверждено три случая заболевания), Кулебакский (823, за сутки - 38 новых случаев), Балахнинский (701, заболели 34 человека), Семеновский (647, ни одного нового случая заболевания), Володарский (644, трое заболевших) районы и Арзамас (607, заболевших не зарегистрировано).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 29 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".