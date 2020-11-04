Озвучена статистика по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области на 6 ноября Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 431 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 ноября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 442 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 44 010 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 373 (вчера - 6 292).

Коэффициент распространения инфекции составляет 1.08 (вчера - 1.03).

В настоящее время около 2,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 3,5 тысячи человек лечится в больницах, 33 человека находятся в обсерваторах.

При этом на 6 ноября уже 36 811 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 305 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 316 800 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 413,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".