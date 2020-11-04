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Общество

Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями среди нижегородцев превышен на 19%

10 ноября 2020 16:37  [30] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заболеваемость респираторными инфекциями среди жителей Нижегородской области со 2 по 8 ноября превышает уровень пороговых значений на 19%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что сейчас в области преобладают такие вирусные инфекции, как COVID-2019 и риновирус. Вирусы гриппа не регистрировались.

Неделей ранее эпидпорог был превышен на 21%. Тогда сообщалось, что заболеваемость респираторными инфекциями во время школьных каникул снижается.

Сейчас также регистрируется снижение темпа прироста числа заболевших. "Это говорит об эффективности ограничительных мероприятий на территории области", - пояснили в управлении.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 411 новых случаев COVID-19. В Нижнем Новгороде за сутки подтверждено 143 новых заражений коронавирусом.

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