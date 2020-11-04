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Бизнес

Ночной клуб на ул.Рождественской закрыли из-за нарушений COVID-19

16 ноября 2020 17:03  [109] Бизнес

Фото: с сайта buro-nnov.ru

Ночной клуб на ул.Рождественской закрыли по итогам проверки. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области 16 ноября 2020 года.

Во время рейда в ночь с 13 на 14 ноября было установлено, что два из трех инспектируемых заведений закрыты, а ночной клуб на улице Рождественской, куда сотрудники департамента прошли под видом посетителей, работает в закрытом режиме.

В ходе проверки был составлен протокол за нарушение указа губернатора.

Ранее сообщалось, что за организацию любых дискотек, ночных клубов или кальянных теперь штрафуют. Всего за прошлую неделю по результатам проверок составлено 389 протоколов, также судами вынесено 71 предупреждение, назначено штрафов на сумму почти 700 тысяч рублей.

Недавно ИП оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию дискотеки в ночном клубе Дзержинска. До этого закрыли дискотеку в кафе на ул.Покровской в Нижнем Новгороде.

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