Дискотека в кафе на Покровской – COVID-нарушителей продолжают выявлять в Нижнем Новгороде

Фото:
Сотрудники департамента региональной безопасности в ходе рейда по Нижнему Новгороду выявили кафе, где нарушались требования о режиме повышенной готовности, действующие в регионе для недопущения распространению коронавирусной инфекции.
В департаменте пояснили, что на улице Большой Покровской обнаружено кафе, в котором не выполнялись требования указа губернатора Нижегородской области в отношении ресторанов и ночных клубов.
В частности, в кафе проводились дискотеки, отсутствовали санитайзеры, посетители могли садиться за стол в количестве, превышающем четырех человек.
На владельца кафе будет составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, 7 октября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.
"Мы вновь оказываемся на пути между Сциллой и Харибдой, о котором весной говорил президент России Владимир Путин. Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие, прежде всего, руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - сказал Глеб Никитин.
Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.
Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.
Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+