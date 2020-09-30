Дискотека в кафе на Покровской – COVID-нарушителей продолжают выявлять в Нижнем Новгороде Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Сотрудники департамента региональной безопасности в ходе рейда по Нижнему Новгороду выявили кафе, где нарушались требования о режиме повышенной готовности, действующие в регионе для недопущения распространению коронавирусной инфекции.

В департаменте пояснили, что на улице Большой Покровской обнаружено кафе, в котором не выполнялись требования указа губернатора Нижегородской области в отношении ресторанов и ночных клубов.

В частности, в кафе проводились дискотеки, отсутствовали санитайзеры, посетители могли садиться за стол в количестве, превышающем четырех человек.

На владельца кафе будет составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, 7 октября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

"Мы вновь оказываемся на пути между Сциллой и Харибдой, о котором весной говорил президент России Владимир Путин. Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие, прежде всего, руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - сказал Глеб Никитин.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".