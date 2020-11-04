Владелец "Шахматного дома" заявил, что не может найти хорошего подрядчика Общество

Фото: Анна Давыдова

Владелец "Шахматного дома" или "Дома с авгурами" (ул.Пискунова, 35) Ваган Багдасарян заявил, что не может найти хорошего подрядчика. Об этом стало известно в ходе выездного совещания с участием руководства правительства Нижегородской области.

В частности, замгубернатора Сергей Морозов посетил дом. Собственнику выписан штраф.

Как пояснил Ваган Багдасарян, для проведения качественных реставрационных работ он не может найти квалифицированного подрядчика.

"Вопрос о проведении реставрации данного здания будет рассмотрен на общественном совете при управлении госохраны объектов культурного наследия. Туда также пригласят представителей Союза реставраторов. Собственник обратился к профессиональному сообществу с просьбой подобрать квалифицированного подрядчика. Надеюсь, что в ближайшее время будут исправлены все замечания управления госохраны и работы на объекте возобновятся", - добавил Сергей Морозов.

Кроме того, Сергей Морозов дал поручение министерству энергетики и ЖКХ, администрации Нижнего Новгорода, Фонду капитального ремонта и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области организовать работу по приведению в порядок фасадов зданий на улице Пискунова.

Добавим, что несколько дней назад владельцу "Шахматного дома" направлено предостережение от управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Напомним, в июле текущего года Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп". Позднее он сообщил, что уже заключил договор с "другой подрядной организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ для работы на объектах культурного наследия".

Согласно законодательству, собственник обязан предоставить реквизиты нового подрядчика, а также сообщить о сроках проведения работ по воссозданию объекта. Однако, этой информации у управления госохраны до сих пор не было.

Соответственно, разрешение на воссоздание "Шахматного дома" в настоящее время не выдано, а значит вести какие-либо работы запрещено.

В управлении добавили, что ценные элементы интерьера перемещены Ваганом Багдасаряном "на ответственное хранение с производственно-складских помещений ООО "РегионРесурсГрупп" по месту нахождения объекта".

Ранее сообщалось, что разрешение на проведение работ на объекте было выдано до 29 августа 2020 года.

Напомним, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2019 года нижегородские градозащитники выразили опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". В УГО ОКН тогда заверяли, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. В итоге дом разрушили до фундамента и возвели новое. Стилевая характеристика заполнений оконных проемов и конфигурации кровли ризолита не соответствуют историческому облику объекта, отметила ранее эксперт министерства культуры РФ, градозащитник Анна Давыдова.