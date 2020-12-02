Известны новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

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Известны новые данные о заразившихся COVID-19 нижегородцах. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что по данным на 16 января зафиксировано 485 новых случаев заболевания.
Вчера было зарегистрировано 483 новых случая, днем ранее - 476 случаев.
По данным на 16 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 77 255 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 862 (вчера - 5 849).
Всего с начала пандемии выздоровели 69 499 человек. Умерли 1 894 человека.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал даже привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски.
Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.
Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".
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