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Известны новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

16 января 2021 11:16  [112] Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Известны новые данные о заразившихся COVID-19 нижегородцах. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что по данным на 16 января зафиксировано 485 новых случаев заболевания.

Вчера было зарегистрировано 483 новых случая, днем ранее - 476 случаев.

По данным на 16 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 77 255 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 862 (вчера - 5 849).

Всего с начала пандемии выздоровели 69 499 человек. Умерли 1 894 человека.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал даже привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Статистика
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