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Общество

Владельца "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде оштрафовали из-за отсутствия работ на объекте

18 января 2021 10:40  [6] Общество

Фото: Анна Давыдова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельца "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) Вагана Багдасаряна оштрафовали. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Нижегородским районным судом вынесены постановления о штрафах. Протоколы по ч.1 ст. 7.13 (нарушение требований законодательства об охране ОКН) и ст. 7.14 КоАП РФ (организация или проведение работ без разрешения органа, осуществляющего госнадзор за состоянием ОКН) были составлены в ноябре.

Тогда же Ваган Багдасарян заявил, что не может найти реставрационную организацию, готовую продолжить и завершить в установленные сроки работы на объекте.

На совещании в ноябре 2020 года руководителю филиала "Росрегионреставрации" было рекомендовано помочь собственнику в выборе организации. На сегодняшний день, ему была предоставлена информация об организациях, готовых выполнить работы. Договор не заключен до сих пор.

Напомним, в феврале этого года проверка управления государственной охраны ОКН области выявила несоответствие работ проекту:

- скульптурные изображения над правым ризалитом здания, выполненные в виде голов древнеримских предсказателей будущего – авгуров, установлены на плоскую поверхность опор, хотя изначально размещались на наклонной плоскости;

- левая скульптура авгура, ранее частично нависавшая над опорой, не имеет этого свеса;

- при реставрации голов авгуров допущены отступления от их исторического облика;

- отсутствует штукатурный декор лицевой плоскости опор;

- стилевая характеристика заполнений оконных проемов не соответствуют историческому облику объекта;

- конфигурация кровли ризалита изменена (кронштейны, расположенные ранее в простенках между пилонами, поддерживающие большой вынос кровли, отсутствуют. Вынос кровли не соответствует историческому).

Напомним также, что в июле текущего года Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп". Позднее он сообщил, что уже заключил договор с "другой подрядной организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ для работы на объектах культурного наследия". Согласно законодательству, собственник обязан предоставить реквизиты нового подрядчика, а также сообщить о сроках проведения работ по воссозданию объекта. Однако, этой информации у управления госохраны до сих пор не было.

Соответственно, разрешение на воссоздание "Шахматного дома" в настоящее время не выдано, а значит вести какие-либо работы запрещено.

В управлении добавили, что ценные элементы интерьера перемещены Ваганом Багдасаряном "на ответственное хранение с производственно-складских помещений ООО "РегионРесурсГрупп" по месту нахождения объекта".

В последний раз, разрешение на проведение работ на объекте было выдано до 29 августа 2020 года.

Напомним, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2019 года нижегородские градозащитники выразили опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". В УГО ОКН тогда заверяли, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах. В итоге дом разрушили до фундамента и возвели новое. Стилевая характеристика заполнений оконных проемов и конфигурации кровли ризолита не соответствуют историческому облику объекта, отметила ранее эксперт министерства культуры РФ, градозащитник Анна Давыдова.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация Штраф
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