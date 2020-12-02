"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 января 2021 19:50  [131] Нижний сегодня: главные события дня
19 января 2021 19:48  [99] Еще несколько нижегородских ОКН передают в область
19 января 2021 18:55  [107] Новую котельную построят в Чкаловске
19 января 2021 17:52  [98] Нижегородская детская поликлиника получила ЛОР-комбайн
19 января 2021 17:00  [172] Перевод "Стрижей" и "Ласточек" с Курского вокзала в Черкизово перенесли на май
19 января 2021 16:58  [117] "Город обретает популярность, когда превращается в "площадку", генерирующую смыслы", - Евгений Люлин
19 января 2021 16:41  [121] Свалку ликвидировали в Канавинском районе
19 января 2021 16:17  [130] Нижегородская мэрия попросит у региона допсредства на пристрой к школе №168
19 января 2021 15:37  [117] ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
19 января 2021 15:36  [136] Газ в нижегородский поселок "Луч" проведут до августа 2022 года
Общество

Еще несколько нижегородских ОКН передают в область

19 января 2021 19:48  [99] Общество
Короленко, 30

Короленко, 30

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще несколько нижегородских ОКН передают в область. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Депутаты проголосуют по этому вопросу на заседании 27 января.

Инициатор передачи - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

В частности, из городской в областную собственность будут переданы дома по адресам: ул.Короленко, 15; ул.Короленко, 17; ул.Короленко, 30; ул.Короленко, 42 (в этом доме у своего деда в 1872—1876 годах жил будущий знаменитый писатель Максим Горький); ул.Грузинская, 35; ул.Сергиевская, 13а.

Фото: Короленко, 15 и 17

Цель: восстановление и реконструкция объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и реализации проекта редевелопмента исторических территорий города.

Отметим, что дома на ул.Короленко находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей, где три года подряд проходит "Том Сойер Фест Нижний Новгород".

Напомним, в марте 2020 года в региональную собственность передали еще несколько объектов культурного наследия в этом квартале по адресам: ул.Студеная, 45, ул.Славянская, 2, 3 и 4а; ул.Короленко, 38 и 40; а также Короленко,18 (штаб фестиваля).

В апреле 2020 года 21 дом в этом квартале стал объектом культурного наследия (ОКН), что позволяет защитить их от сноса. В единый государственный реестр были включены следующие дома: ул.Короленко, 9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40; ул.Новая, 20А, 22, 22А, 23 и 55а; ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б) и Студеная, 45а; а также главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6).

Кроме того, на этой неделе стало известно, что контракты на реставрацию восьми объектов культурного наследия заключены в Нижнем Новгороде. Речь идет о зданиях по адресам: ул. Семашко, 15; ул.Шевченко, 17; ул. Малая Ямская, 19 и 23/19, ул.Варварская, 8; ул.Ильинская, 64; ул.Славянская, 2; и ул.Стрелка, 21в. Три здания из этого списка горели в апреле-июне прошлого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph