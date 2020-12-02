Нижний сегодня: главные события дня

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Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
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22 января 2021 21:53  [57] Общество

Елена Платонова уходит с поста директора департамента образования Нижнего Новгорода

Елена Платонова уходит с поста директора департамента образования Нижнего Новгорода. Он заняла эту должность в октябре 2018 года, сменив Ирину Тарасову. Сейчас директором департамента назначен Владимир Радченко.

Нижегородцы сожалеют об уходе Сергея Злобина с поста главы Минобра

Жители Нижегородской области выражают сожаления по поводу ухода Сергея Злобина с поста министра образования, науки и молодежной политики региона. Свои комментарии подписчики аккаунта Instagram Сергея Злобина оставляют у него на странице в сети Интернет.

Тело мужчины обнаружено под Мызинским мостом

Тело мужчины обнаружено под Мызинским мостом сегодня, 22 января, в районе 11 утра. Сотрудники регионального МЧС не привлекались для выяснения данного инцидента. На месте работали аварийно-спасательные отряды Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

Цену на яйца хотят "заморозить" в Нижегородской области

Цену на самую востребованную категорию яиц планируется "заморозить" в Нижегородской области. Для того, чтобы остановить рост цен, планируется заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о том, чтобы зафиксировать максимальную цену на этот товар. В первую очередь соглашение коснется нижегородских производителей.

"НЛТ" в 2021 году построит в Нижнем Новгороде логистический хаб за 1,5 млрд рублей

Совместное предприятие Группы ВТБ и ФГУП "Почта России" - АО "Национальные Логистические Технологии" (НЛТ) в 2021 году завершит в Нижнем Новгороде строительство логистического почтового центра. Стоимость создания логистического хаба оценивается в 1,5 млрд рублей. Запуск центра позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн.

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Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

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