Дни профориентации пройдут в 6 муниципалитетах Нижегородской области.
Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, профориентационные мероприятия планируется провести с 27 января по 12 февраля в ГКУ ЦЗН Кстовского, Лысковского, Сосновского районов, Дзержинска, Навашина, Первомайска.
Специалисты помогут гражданам в определении путей трудоустройства, расскажут об этапах поиска работы, предоставят сведения о возможности прохождения профобучения.
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