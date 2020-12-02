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Дни профориентации пройдут в 6 муниципалитетах Нижегородской области

23 января 2021 13:59  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Дни профориентации пройдут в 6 муниципалитетах Нижегородской области.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, профориентационные мероприятия планируется провести с 27 января по 12 февраля в ГКУ ЦЗН Кстовского, Лысковского, Сосновского районов, Дзержинска, Навашина, Первомайска.

Специалисты помогут гражданам в определении путей трудоустройства, расскажут об этапах поиска работы, предоставят сведения о возможности прохождения профобучения.

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Теги:
Занятость и безработица
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