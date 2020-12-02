Реставрация нижегородского Литературного музея выполнена на 27% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) в Нижнем Новгороде выполнена на 27%. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 25 января 2021 года.

В настоящее время ООО "АВК Групп" выполняет аварийно-восстановительные и реставрационные работы на объекте.

Дмитрий Горбунов рассказал, что на сегодняшний день подрядчик уже провел освещение на внутренней территории, сделал гидроизоляцию фундаментов и обратную засыпку с послойной трамбовкой. Также более чем на 80% выполнил работы по устройству временного отопления, на 60% - по устройству черновых полов, на 56% - по ремонту кровли, на 50% - по ремонту кирпичных стен, на 47% - реставрационные и фасадные работы, а также работы по устройству системы электроснабжения, на 25% - по реставрации предметов охраны, 20% - по внутренней отделке, 12% - по устройству веранды.

По информации Дмитрия Горбунова на объекте сейчас работают 34 человека.

Он добавил, что вывезенные из здания предметы охраны также находятся на реставрации.

Напомним, нижегородский литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году.

В рамках муниципального контракта предусмотрены: незначительная перепланировка помещений цокольного этажа; ремонт кровли, стен, потолков и лестниц; расчистка стен, потолков и лепнины от старой краски и новая окраска; замена покрытия пола вестибюля главного входа на мозаику из природных камней; реставрация лепного и деревянного декора, тканей, паркета, дверей, подоконников; воссоздание утраченных декоративных элементов декора потолочных тяг и розеток зальных помещений; организация наружного освещения; реставрация существующей системы вентиляции с установкой новых решеток.

Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг реставрируемого здания, восстановить отмостку, построить площадки для литературного чтения и летнего кафе.

Напомним, в здании музея произошел пожар вечером 25 июня 2020 года. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля.

Как уточнили в городском департаменте культуры, в официальном заключении по итогам обследования музея причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Отметим, что музей находился на реставрации с 29 ноября 2019 года. На работы в здании Литературного музея было выделено около 140 млн рублей.

После пожара администрация Нижнего Новгорода приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО "АВК Групп". Однако, 31 июля, чтобы оспорить это, компания подала иск в арбитражный суд. В результате было заключено мировое соглашение.

СПРАВКА:

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.