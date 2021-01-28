Марина Мамонова покинула избирком Нижегородской области

Марина Мамонова
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Марина Мамонова покинула избирательную комиссию Нижегородской области. Об этом член регионального избиркома сообщила НИА "Нижний Новгород".
Она рассказала, что соответствующее заявление написала по личным причинам. Накануне депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили сложение полномочий Марины Мамоновой.
Напомним, Марина Мамонова была членом избирательной комиссии региона с правом решающего голоса с 2016 года.
Отметим, что с 2018 года она также руководит избирательной комиссией Нижнего Новгорода. Как сообщила агентству Марина Мамонова, эту работу она продолжит.
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