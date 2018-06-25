Марина Мамонова избрана председателем избиркома Нижнего Новгорода Политика

Марина Мамонова Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Марина Мамонова избрана председателем избирательной комиссии Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Гордумы 25 июня 2018 года.

Напомним, облизбирком в июне предложил ее кандидатуру для рассмотрения членами городской избирательной комиссии. Заседание прошло 22 июня.

Как сообщается на сайте Думы, по итогам тайного голосования Марина Мамонова была избрана председателем единогласно.

Мамомнова вошла в состав комиссии в апреле 2016 года по квоте Гордумы, она является секретарем комиссии. Также в декабре 2016 года была избрана членом ИК НО.

Напомним также, что прежний председатель избиркома областного центра Александр Макеев покинул пост по собственному желанию. Членом избиркома с правом решающего голоса вместо него назначена замдиректора департамента правового обеспечения горадминистрации Нина Захарова.