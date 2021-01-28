Станцию метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде закроют 31 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Станцию метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде временно закроют 31 января. Об этом сообщается на сайте нижегородского метрополитена.

На станции будут проводиться работы по устранению дефекта в элементах верхнего строения пути. Отмечается, что это делается с целью обеспечения безопасности движения поездов.

Станция "Горьковская" будет закрыта с 00:10 до 16:00.

Поезда по Автозаводской линии будут двигаться от станции Парк культуры до станции Московская с интервалом 10 минут. Движение поездов по Сормовско- Мещерской линии не изменится.