Станцию метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде закроют 31 января

Станцию метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде временно закроют 31 января. Об этом сообщается на сайте нижегородского метрополитена.
На станции будут проводиться работы по устранению дефекта в элементах верхнего строения пути. Отмечается, что это делается с целью обеспечения безопасности движения поездов.
Станция "Горьковская" будет закрыта с 00:10 до 16:00.
Поезда по Автозаводской линии будут двигаться от станции Парк культуры до станции Московская с интервалом 10 минут. Движение поездов по Сормовско- Мещерской линии не изменится.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+