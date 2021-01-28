Нижний сегодня: главные события дня Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 84 904 человек, из которых 36 685 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 48 219 – за пределами областного центра.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 февраля

По данным на 1 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 84 904 человек, в том числе 468 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки, а днем ранее - 472 новых случая COVID-19.



Смена руководителей состоялась на двух МП Нижнего Новгорода

Руководители сменились на двух муниципальных предприятиях Нижнего Новгорода. Речь идет о новом директоре МП "Инженерные сети", которым стал бывший замдиректора предприятия Алексей Васильев. Экс-руководитель МП "Инженерные сети" Сергей Кашеваров уволился по собственному желанию. Также сегодня стало известно про смену руководителя МП "Ремонт и эксплуатация дорог". Предприятие возглавил Валерий Трофимов, сменив Евгению Дронову, также уволившуюся по собственному желанию.

Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе

Авария произошла накануне, 31 января, на автодороге Работки-Порецкое. Столкнулись иномарка и ГАЗель. В результате погибли водитель и пассажир иномарки: 40-летний мужчина и 23-летний молодой человек.

Жительница Дзержинска зарегистрировала чужого ребенка как своего

Весной 2020 года молодая женщина таджикской национальности, зарегистрированная и проживающая в Дзержинске, обратилась к своей землячке, которая также живет в Дзержинске, посидеть с ее маленьким ребенком, когда она уходила на работу. Знакомая так привязалась к ребенку, что пошла ЗАГС и, сказав, что сама родила дома ребенка, оформила на него свидетельство. О том, что у ребенка имеется два свидетельства о рождении, биологическая мать узнала после того, как семья, присматривающая за малышом, отказалась его возвращать.

Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки

С четверга будет закрыт участок по ул. Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и по ул. Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника). Также установят три дополнительных светофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на пересечении Юбилейного бульвара и ул.Коперника, и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.