Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 февраля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 468 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 1 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 472 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 февраля составляет 0.99 (вчера – 0.98).

По данным на 1 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 84 904 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 672 (вчера - 5 742).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,5 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

При этом уже 77 102 нижегородца, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 485 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 130.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 162 111 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 955 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 222 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.