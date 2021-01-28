Представитель МИД России в Нижнем Новгороде рекомендовал привиться от COVID-19 Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рекомендовал жителям региона привиться от COVID-19. Об этом он заявил в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.

Сергей Малов рассказал, что в 2020 году тяжело переболел коронавирусом.

"Рекомендую привиться всем. Я считаю, что прививка – это определенная гарантия, защита человека от этой болезни, его щит. Надеюсь, что вакцинация станет решением мировой проблемы", - сказал он.

Ранее представитель МИД России в Нижнем Новгороде посоветовал подождать с туристическими поездками за рубеж, потому что эпидемиологическая ситуация во многих странах пока остается сложной.

Напомним, с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги. По данным на 28 января, от коронавируса привились 15 тысяч жителей Нижегородской области.

Минздрав Нижегородской области также рассказывал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцев. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.