Представитель МИД России в Нижнем Новгороде рекомендовал привиться от COVID-19

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Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рекомендовал жителям региона привиться от COVID-19. Об этом он заявил в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.
Сергей Малов рассказал, что в 2020 году тяжело переболел коронавирусом.
"Рекомендую привиться всем. Я считаю, что прививка – это определенная гарантия, защита человека от этой болезни, его щит. Надеюсь, что вакцинация станет решением мировой проблемы", - сказал он.
Ранее представитель МИД России в Нижнем Новгороде посоветовал подождать с туристическими поездками за рубеж, потому что эпидемиологическая ситуация во многих странах пока остается сложной.
Напомним, с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги. По данным на 28 января, от коронавируса привились 15 тысяч жителей Нижегородской области.
Минздрав Нижегородской области также рассказывал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцев. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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