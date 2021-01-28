"С туристическими поездками пока стоит подождать", - Сергей Малов Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"С туристическими поездками пока стоит подождать", - считает представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. Об этом он заявил в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.

"Моя личная рекомендация - если нет крайней необходимости для выезда за рубеж, лучше подождать изменения ситуации. Вы только посмотрите, что происходит в странах Европейского Союза, США – там бушует коронавирус. Уровень заболеваемости в разы выше, чем в России. Вводятся все новые ограничения. Например, во Франции действует комендантский час", - рассказал он.

В таких условиях туристические и гостевые поездки становятся опасными для нижегородцев.

"Я не говорю о поездках крайней необходимости – для лечения, рабочих выездах, приглашении иностранных специалистов. Без этого не обойдешься", - пояснил он.

Сергей Малов посоветовал нижегородцам выбирать для отдыха российские города.

"В любом плохом нужно искать зерно хорошего. Это прекрасная возможность для россиян познать свою страну изнутри, и начать лучше со своего родного края", - отметил он.

Говоря о туристических местах Нижегородской области, представитель МИД России назвал Городец, Арзамас, Большое Болдино, Дивеево и Павлово, которые производят на него большое впечатление.

Напомним, что нижегородский аэропорт "Стригино" получил разрешение возобновить международные рейсы с 8 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты из России разрешены в ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швейцарию, на Мальдивы, Египет, Грецию, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Южную Корею, Сербию, на Кубу, Японию, Сингапур, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар.