Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о принудительной вакцинации учителей от коронавируса. Об этом он написал в соцсети Instagram.

Жительница региона рассказала министру, что руководство одной из школ планирует обязать всех сотрудников сделать прививку. Другая нижегородка поддержала коллегу, заявив, что в ее школе вакцинацию тоже считают обязательной. Она пояснила, что директор при этом ссылается на национальный календарь прививок, согласно которому прививки учителям делаются в приоритетном порядке.

"Вакцинация добровольная", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет. Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Напомним также, что в январе в регион поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По данным на 28 января, от коронавируса привились 15 тысяч жителей Нижегородской области.

Ранее Минздрав Нижегородской области также рассказывал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцев. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.