Нижегородский земельный совет одобрил заявку "Буревестника" на строительство комплекса Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку АО "ЦНИИ "Буревестник" на участок под строительство производственно-экспериментального комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 февраля 2021 года.

Площадь участка составляет 52 тысячи кв. м, объем инвестиций – 3,6 млрд рублей, срок строительства – 5 лет.

Всего в ходе заседания было одобрено 9 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Планируется создать 457 новых рабочих мест.

Напомним, для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению главы региона Глеба Никитина созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Сейчас в ТОСЭР 13 резидентов.

"В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн рублей. Большая часть из них – это высокотехнологичные производства. В результате реализации проектов будет создано порядка 190 рабочих мест", – добавил губернатор Нижегородской области.

СПРАВКА:

АО "ЦНИИ "Буревестник" одно из ведущих научно-производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, входит в состав Корпорации "Уралвагонзавод". Основными направлениями деятельности нижегородского предприятия являются разработка, модернизация и производство: корабельного артиллерийского вооружения; артиллерийского и минометного вооружения Сухопутных войск; вооружения боевых бронированных машин; унифицированного артиллерийского вооружения крупного калибра для Сухопутных войск и Военно-Морского флота; современных средств и комплексов обслуживания артиллерийских и танковых систем.

Ранее сообщалось, что инвестпроекты на 20 млрд рублей будут реализованы в Нижегородской области в 2021 году.

В декабре прошлого года земельный совет одобрил 11 заявок на выделение участков для инвестпроектов. Ознакомиться с ними можно здесь.