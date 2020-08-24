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Бизнес

Предприятие Ростеха и нижегородские власти договорились о строительстве мусоросортировочного комплекса

24 августа 2020 16:28  [333] Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области и входящий в госкорпорацию Ростех "Концерн "Уралвагонзавод" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение предусматривает строительство в Нижегородской области мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Предполагается, что оборудование для этого комплекса изготовит входящий в состав концерна нижегородский Центральный Научно-Исследовательский Институт (ЦНИИ) "Буревестник", который является оборонным предприятием, но в рамках диверсификации производства начал выпускать автоматизированные мусоросортировочные комплексы.

Для нижегородского мусоросортировочного комплекса ЦНИИ "Буревестник" изготовит и поставит оборудование, представляющее собой единую технологическую линию, обеспечивающую полный цикл обработки ТКО с максимальным извлечением вторичных материальных ресурсов.

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