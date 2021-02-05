Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году. Об этом сообщил замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 9 февраля 2021 года.

Ликвидировать свалку планируется в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Сейчас минэкологии Нижегородской области прорабатывает этот вопрос.

Как пояснил в ходе заседания заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства Владимир Никифоров, это будет возможно только после передачи участков садового товарищества в собственность Нижегородской области. В настоящее время министерство имущественных отношений региона занимается поиском собственников, чтобы заключить соглашение о выкупе данных земельных участков. По 73 из 240 собственники определены.

Ранее сообщалось, что проект ликвидации свалки в границах СНТ "Родник" планируется разработать к марту 2022 года.

Напомним, что 25 января из-за свалки в Советском районе Нижнего Новгорода был введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Подозреваемых в организации свалки уже выявили и задержали. По заключению экспертов, они своими действиями нанесли жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.