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Общество

Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку и Ош запланированы на февраль

11 февраля 2021 16:10  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку (Азербайджан) и Ош (Киргизия) запланированы на февраль. Об этом свидетельствует сезонное расписание, опубликованное на сайте нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно данным онлайн-табло, первый в 2021 году вылет в Баку пройдет 17 февраля. Рейсы будут осуществляться по средам вплоть до 24 марта авиакомпанией "Pegas fly".

Вылет же в город Ош назначен на 20 февраля и будет проходить по субботам до 27 марта. Перевозить пассажиров будет авиакомпания "Nordwind".

Напомним, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года.

Ранее также сообщалось, что с 12 февраля можно будет улететь из нижегородского аэропорта в Ереван.

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Теги:
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