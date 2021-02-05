Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку и Ош запланированы на февраль

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Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку (Азербайджан) и Ош (Киргизия) запланированы на февраль. Об этом свидетельствует сезонное расписание, опубликованное на сайте нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно данным онлайн-табло, первый в 2021 году вылет в Баку пройдет 17 февраля. Рейсы будут осуществляться по средам вплоть до 24 марта авиакомпанией "Pegas fly".
Вылет же в город Ош назначен на 20 февраля и будет проходить по субботам до 27 марта. Перевозить пассажиров будет авиакомпания "Nordwind".
Напомним, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года.
Ранее также сообщалось, что с 12 февраля можно будет улететь из нижегородского аэропорта в Ереван.
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