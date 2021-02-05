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Основные поломки iPhone

20 февраля 2021 10:34  [68]

Есть огромное количество поломок айфон, которые прекрасно знакомы всем работникам центров ремонта. С подобными проблемами в ремонтные центры iPhone пользователи обращаются практически ежедневно. Какие же проблемы являются наиболее распространенными?

Если у вас сломался iPhone, обратитесь в сервисный центр iFix. Здесь работают опытные специалисты, которые могут в короткие сроки и быстро устранить любые неполадки данной техники iPhone.

Вот основные поломки, с которыми наиболее часто сталкиваются пользователи:

  1. Не действует кнопка "домой". Причина этого может быть в неисправности смартфона в результате падении или попадании внутреннего влаги. Возникает процесс окисления во внутренних компонентах смартфона. Порой отпечаток отказывается функционировать в результате повреждения шлейфа.
  2. Плохая громкая связь, не слышите собеседника. Причиной поломки часто является механизм, из-за которого аудиокодек выходит из строя. Здесь нужно будет просто заменить микросхему.
  3. Айфон не заряжается. Если после подсоединение к зарядке ничего не происходит, может быть засорение разъема. Нужно просто его прочистить. Также причиной может быть неправильное функционирование микросхемы, поломка шлейфа зарядки.
  4. Во время звонка не выключается экран. Проблема чаще всего состоит в верхнем шлейфе, на котором имеется датчик движения. Именно он не может распознать, придвинули вы iPhone к уху или нет.
  5. Самостоятельно выключается экран при включении аудио. Эта причина часто встречается при неправильно наклеенном защитном стекле, которое прикрывает датчик приближения. Также проблема может встречаться после смены дисплея.
  6. iPhone работает, но изображение отсутствует. Проблема появляется в результате повреждения смартфона и повреждения компонентов внутри. Здесь нужно заменить контроллер изображения.
  7. iPhone не отвечает на касание. Если ваш смартфон работает, но дисплей не отвечает на касание, причиной этого может быть сломанный модуль дисплея. Неисправность часто возникает в результате контроллера тачскрина.
  8. Не функционирует камера. Причиной этого может быть отключение шлейфа при механическом повреждении iPhone.

Для того, чтобы устранить имеющиеся поломки, необходимо обратиться к специалистам. Только они смогут выявить причину и грамотно выполнить ремонт. Профессионалы знают типичные поломки айфон и методы их устранения.

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