"Состояние роддома №6 не позволяет оборудовать в нем современное медучреждение", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Состояние роддома №6 не позволяет оборудовать в нем современное медучреждение. Об этом агентству "Нижний Новгород" заявил министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, комментируя закрытие родильного дома.

По его словам, родильный дом №6 закрыт уже четыре года.

"Мы искали разные пути спасения этого здания, я лично неоднократно выезжал на место с инженерами и строителями. Рассматривали возможности сделать там или поликлинику, стоматологию или реабилитационный центр, но планировка и площади крайне ограничены", - сказал он.

Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что состояние здания не позволяет оборудовать в нем современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием.

"Даже в отремонтированном здании рожать было бы небезопасно - роддом построен в 1930-х годах, там деревянные перекрытия, что создает не только угрозу пожара, но и не отвечает требованиям антисептической обработки помещений", - сказал он.

В заключение глава нижегородского минздрава заявил, что за 4 последних года, которые роддом не функционирует, повысилось качество оказания медицинской помощи роженицам в других роддомах города.

Как сообщалось ранее, эксперты отмечали аварийное состояние здания и неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения. Роддом был признан непригодным для использования.