Нижний сегодня: главные события дня Общество

Плюсовая температура возвращается в Нижний Новгород

Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Банк "Открытие": россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов

Банк "Открытие" провел опрос, в ходе которого выяснялось мнение россиян о введенном с 1 января 2021 года налоге на доходы с вкладов общим размером от 1 миллиона рублей.

Следователи СК допрашивают подозреваемого в убийстве семьи в Нижнем Новгороде

Тела четырех человек - ребенка, его мамы и бабушки с дедушкой нашли 28 февраля в пос.Кудьма Нижнего Новгорода. Подозреваемый в убийстве 26-летний мужчина задержан во Владимирской области и доставлен на допрос в Нижний Новгород.

Экс-руководитель НПАТ Дмитрий Цыганков признан банкротом

Экс-руководитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков признан банкротом. Иск о банкротстве подала инспекция ФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода в ноябре 2018 года. Сумма исковых требований составляла 12 млн 530 тысяч рублей.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта

По данным на 1 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 96 955 человек, в том числе еще 386 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 387 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 марта составляет 0.97 (вчера – 0.98).

СК назвал предварительную причину убийства семьи с ребенком в Нижнем Новгороде

Тела четырех человек - ребенка, его мамы и бабушки с дедушкой нашли 28 февраля в пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Подозреваемый в убийстве 26-летний мужчина задержан. Следователи полагают, что после убийства он похитил в доме крупную сумму денег, после чего уехал из города.