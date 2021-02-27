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Экс-руководитель НПАТ Дмитрий Цыганков признан банкротом

01 марта 2021 17:09  [142] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-руководитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" (сейчас ГП НО "НПАТ") Дмитрий Цыганков признан банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Иск о признании Дмитрия Цыганкова банкротом подала инспекция ФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода в ноябре 2018 года. Сумма исковых требований составляла 12 млн 530 тысяч рублей.

Процедура реструктуризации долгов в отношении Дмитрия Цыганкова сейчас прекращена. По результатам финансового анализа управляющий пришел к выводу, что восстановление платежеспособности должника невозможно. 

Суд принял решение ввести в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим назначен член Ассоциации СРО "ЦААУ" Лядащев Сергей Алексеевич.

Напомним, Дмитрий Цыганков покинул пост и.о. руководителя НПАТ в апреле 2018 года, затем в мае - пост первого заместителя гендиректора.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушения в деятельности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова. В марте 2018 года, прокуратура проводила проверку в НПАТ в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова проходили оперативные мероприятия.

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Теги:
Банкротство НПАТ Суд
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