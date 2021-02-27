Испытания системы теплоснабжения пройдут в Кстове Общество

Фото: пресс-служба компании

Испытания системы теплоснабжения пройдут в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, уже с 9 марта Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" совместно с Новогорьковской ТЭЦ будут проводить испытания закрытой системы теплоснабжения города Кстово путем ввода в сетевую воду безвредного органического красителя, придающего воде желто-зеленую окраску.

Испытания проводятся с целью контроля плотности тепловых сетей, определения мест утечек, а также несанкционированного потребления сетевой воды. Устранение выявленных дефектов поможет обеспечить надежную работу тепловых сетей в

следующий отопительный сезон 2021-2022 гг.

Так, предыдущие испытания с использованием красителя весной 2019 года позволили выявить и оперативно устранить на тепловых сетях порядка десяти утечек теплоносителя.

Краситель "Уранин А" соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях, безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

При обнаружении течей воды желто-зеленой окраски, а также любых повреждений тепловых сетей сотрудники компании просят немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7- 97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.